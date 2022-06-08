Kocaeli Kandıra'da Miço Koyu'nda yaz hazırlığı

Kocaeli'de Kandıra sahillerinde bayanların kullanımı için hazırlanan Miço Koyu, Büyükşehir Park Bahçeler ekibi tarafından deniz sezonuna hazır hale getiriliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece bayanların kullanımı için hazırlanan ve Kandıra’nın güzide tatil yerlerinden Kerpe’de bulunan Miço Koyu, deniz sezonu için pırıl pırıl bir hale getiriliyor.

Kandıra Kerpe’de bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı, bayanların rahat bir şekilde yüzüp eğlenebileceği bir plaj olarak hizmet veriyor.

Miço Koyu Plajı’nda temizlik ve diğer tüm hizmetlerde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi personeli 6 bayan hizmet veriyor. Sezon öncesi temizlik çalışmalarına 7 erkek personel de katılıyor.

Kandıra ilçesinin en güzel ve özel plajlarından biri olan Miço Koyu’nda 200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde sahil kısmı var. Tuvalet, otopark, bisiklet park alanı, gölgelik, soyunma kabini, cankurtaran ve sağlık hizmetleri, duş alma ve güneşlenme alanları, güvenli denize girme sahası, plaj temizlik hizmetleri olan Miço Koyu Kadınlar Plajı’nda engelli vatandaşlara yönelik de hizmetler veriliyor.