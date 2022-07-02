Kocaeli kadın muhtarlara TABİP’i anlattı

Kocaeli’deki kadın muhtarlar, Büyükşehir’in TABİP projesi kapsamında biberiye ve tıbbı nane ekilen tarlaları gezdi, çalışmalara tam not verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini arttıran pek çok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülkenin tarımsal kalkınma hamlesine de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile katkı sunuyor.

Bu bağlamda Kocaeli’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan 23 kadın muhtar, TABİP projesi kapsamında tarlalarda ekimi yapılan biberiye, tıbbi nane ve melisa bitkileri üzerine bilgilendirildi. Proje kapsamında ilk olarak sözleşme yapılan çiftçilerin Kandıra’daki tarlalarını gezen kadın muhtarlar, Kocaeli’de tıbbi ve aromatik bitki ekiminin yaygınlaştırılması çalışmalarını bizzat yerinde görürken, ekilen ürünleri de inceleme fırsatı buldu.

Kadın muhtarlar ekim alanlarının ardından Başiskele Kullar’da inşa edilmeye devam eden Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisini ziyaret etti. Biberiye, tıbbi nane ve melisa bitkilerinin işleneceği merkezi gezen ve yetkililerden bilgi alan kadın muhtarlar, Kocaeli’de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi kapsamında yetiştirilen ürünleri görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

“HEM ÇİFTÇİ HEM DE ÜLKEMİZ KAZANACAK”

Büyükşehir’in organizasyonunda kadın muhtarlara eşlik eden Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde köylerde alternatif ürünleri üretmeyi amaçladıklarını, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi. Gezide kadın muhtarlara, “Aromatik bitkiler, tıbbi alanda, kozmetik sanayinde ve gıda alanında kullanılan çok hassas bitki türleridir. Yetiştirilmesi biraz zordur. Arpaya, buğdaya, yulafa pek benzemez. Aromatik bitkiler devamlı bakım isterler ama çok kıymetli ve değerli ürünlerdir. Şu anda İzmit Halinin yanında 43 dönüm üzerine bir fabrika yapılıyor. O fabrikada damıtım ve kurutma yapılacak, çiftçilerimize eğitim verilecek. Bu projeyle hem çiftçi kazanacak hem de ülkemiz kazanacak. Aromatik bitkilere ilgi çok yüksek ve bu bitkilerin ürünleri yüzde 80 oranında ithal ediliyor. Dolayısıyla çiftçi kazanacak, Türkiye kazanacak” bilgisi verildi.