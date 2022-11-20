Kocaeli İzmit yeni sosyal yaşam alanına kavuşuyor

İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve bölgenin çehresini değiştiren Malta Sosyal Yaşam Alanı ve Gülümse Kafe Malta’nın açılış töreni 26 Kasım Cumartesi saat 15.00’te gerçekleşecekKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, vatandaşlara yeni sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyor. Malta Mahallesinde yaşayan vatandaşların sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa ettiği ve geçtiğimiz haftalarda hizmet vermeye başlayan Malta Sosyal Yaşam Alanı ve Gülümse Kafe Malta şubesinin açılış töreni 26 Kasım Cumartesi saat 15.00’te yapılacak.

Bölge halkına kazandırılan Malta Sosyal Yaşam Alanı içerisinde bulunan ve geçtiğimiz haftalar hizmet vermeye başlayan Gülümse Kafe Malta’da tüm Gülümse Kafe şubelerinde olduğu gibi çay 2 lira. Resmi açılışına kısa bir süre kalmasına rağmen tesis şimdiden bölge haklının en uğrak yerlerinden biri olmayı başardı.