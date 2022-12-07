Kocaeli İzmit ürettiklerini paylaşıyor

Üreten ve ürettiğini paylaşan İzmit Belediyesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yetiştirdiği ıspanakları Tüysüzler, Topçular ve Gündoğdu mahallelerinde vatandaşlara ikram etti.KOCAELİ (İGFA) - Tarımsal kalkınmayı destekleyen İzmit Belediyesi, üreten belediye anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin yetiştirdiği ıspanaklar, İzmit Çınar Ekibi tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

20 kasa ıspanak, Tüysüzler, Topçular ve Gündoğdu Mahallelerinde kurulan stantlar ile halka ulaştı. Vatandaşlar yapılan ıspanak dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür ettiler.