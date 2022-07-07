Kocaeli İzmit'ten kadınlar için Ankara iş birliği

Kocaeli İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar’ı ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki gelişimine destek veren İzmit Belediyesi, kadına yönelik projelerini sürdürmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar ve Kadın Çalışmaları Şefi Şenay Yılmaz’ı ziyaret etti.

Kadın emeğini ön plana çıkaran, her fırsatta kadınlara yönelik örnek çalışmalarla adını duyuran İzmit Belediyesi ses getirmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Kadınlara yönelik çalışmalar için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleşebilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, İzmit Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.