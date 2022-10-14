Kocaeli İzmit'teki kamulaştırma değer katacak

İzmit Belediyesi'nin yıllardır beklenen kamulaştırma hamlesini yaparak bölge sakinlerini memnun ettiği Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ve Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binalardan 4 tanesi daha yıkıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binaların kamulaştırması tamamlananlarını yıkmaya devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri titizlikle yürüttükleri çalışmalarda toplam 4 binanın daha yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binaların kamulaştırılmasından sonra, cadde hem daha geniş bir hale gelecek hem de mahalle halkının sorunu çözülecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından daha da değer kazanacak bölge estetik ve ferah bir cadde haline gelecek.