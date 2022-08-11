Kocaeli İzmit'te velilerin YADEV memnuniyeti

Kocaeli'de İzmit Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bağlı olarak hizmet veren Yaşama Destek Evi’nden faydalanan öğrencilerin velileri çocuklarının becerilerinde gelişme olduğunu vurgulayarak Başkan Hürriyet’e ve ekibine böyle bir kurumu kente kazandırdığı için teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatleri arasında yer alan ve geçtiğimiz sene aralık ayında özel gereksinimli bireyleri yaşama dahil etmek adına kurulan Yaşama Destek Evi (YADEV), ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşıyor.



Önümüzdeki günlerde ailelerin de katılacağı mezuniyet programı YADEV’de gerçekleştirilecek. Mezuniyet programı öncesi çocukları YADEV’de eğitim alan veliler aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.

YADEV’de eğitim alan Melih Can’ın babası Rahim Turan, ‘Oğlumun hastalığına teşhis koyulduğundan bu yana onun hayata tutunması ve zevk alarak yaşayabilmesi için elimizden geleni yaptık’ diyerek, “Biz aileler olarak çocuklarımıza eğitim olarak tek başımıza yeterli kalamıyoruz. Oğlum, İzmit Belediyesi’nin açmış olduğu YADEV’e yaklaşık 4 aydır geliyor. Melih Can, YADEV’e başladığından bu yana becerilerinde ilerleme kat etti. İzmit Belediyemize bu kurum için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜNAL, “YADEV’DE OĞLUMUN BECERİLERİ GELİŞTİ”

‘Bugüne kadar oğlum ile birlikte çok sıkıntılar çektik. Toplum tarafından dışlandık’ diyerek sözlerine başlayan Rüveyde Ünal ise, “YADEV’e başladığından bu yana oğlumun becerileri gelişti. Mutfakta kendi kendine yemek yapmayı öğrendi. YADEV sayesinde topluma daha çabuk adapte olmaya başladı. Pazara gittiğimiz oğlum yüklerimiz taşır, bana yardım eder. Hepimiz engelli adayıyız, herkesi bilinçli olmaya davet ediyorum” dedi.

Bir diğer veli Yasemin Kandemir ise şu ifadeleri kullandı; “Oğlum Ali ile birlikte down sendromlu çocuklar ile tanıştım. Bu çocuklar çok tatlılar. Sadece biraz daha fazla ilgiye ihtiyaçları var. YADEV ve benzeri kurumlara çocuklarımızın ihtiyacı var. Hepsi akıllı çocuklar. YADEV’in çok faydalarını gördük. Çocuğum burada eğitim almaya başladığından bu yana aşama kaydetti. Evde benim hatalarımı uyarmaya başladı. Oğlum burada doğrusunu öğrenip evde uyguluyor”