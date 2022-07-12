Kocaeli İzmit'te vektörle mücadele sürüyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, vektörle mücadele çalışmalarına bayramda da devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü halk sağlığı ekipleri Kurban Bayramında vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirmesi için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent genelinde başladığı ilaçlama çalışmalarını Kurban Bayramında da aralıksız sürdüren ekipler, belediye bünyesinde bulunan ilaçlama araçları ile belirlenen saatler ve bölgelerde ilaçlama çalışması yapıyor.

Özellikle sivrisineklerin yoğun olarak bulunduğu dere kenarları, su kanalları, kanalizasyonlar ve mahalleleri ilaçlayan ekipler, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi adına mücadele ediyor.