Kocaeli İzmit'te vatandaşlar Yılbaşı İyilik Pazarı’nda buluşacak
Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını da güçlendirmek adına BELSA B Blok önünde Yılbaşı İyilik Pazarı açıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kadınların el emeklerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmaları için her daim destek veren İzmit Belediyesi, yeni bir etkinliğe daha imza atacak.
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 24-31 Aralık 2022 tarihlerinde 12.00-20.00 saatleri arasında BELSA B Blok önünde kurulacak olan stantlar ile evde üretim yapan kadınların el emeği ürünlerini sergiletme imkanı sunacak.
Üreten kadınların ortaya koydukları ürünleri alıcılara ulaştırabilecek farklı satış kanalları imkânı sunan İzmit Belediyesi, BELSA Plaza B Blok önünde kurulacak pazar ile birlikte kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını da güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu stantlar sayesinde vatandaşlar, yılbaşı öncesi el emeği ürünleri sevdiklerine hediye edebilme imkanına sahip olabilecekler.
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