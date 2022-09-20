Kocaeli İzmit'te 'Üretim Bahçesi'nin ürünleri vatandaşlara dağıtılıyor
Kocaeli'de İzmit Belediyesi, kendi ürettiği sebzeleri vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Üretim Bahçesi’nde üretilen sebzeler, Tepeköy Mahallesi’nde vatandaşlara dağıtıldı.
Kendi arazilerinde sebze ve meyve üretimine devam eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ürettiği sebzeleri vatandaşla buluşturmaya devam ediyor. Tarımsal Üretim Bahçesi’nde üretilen sebzeler hasat edilerek vatandaşlara dağıtılıyor.
İzmit Belediyesi Çınar ekibi, son olarak Tepeköy Mahallesi’nde kurduğu stantla Tarımsal Üretim Bahçesinde üretilerek hasat edilen sebzeleri vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı. Verilen bu hizmetten memnun olan vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
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