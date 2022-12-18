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Kocaeli İzmit'te üretilen mantarlar paylaşılıyor
Yerel 18.12.2022, 09:31
İzmit Belediyesi ürettiği mantarları vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Bekirpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Cami’nde vatandaşlara İzmit Belediyesinin kendi üretimi olan istiridye mantarından dağıttı
Belediye Çınar ekibi tarafından Bekirpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Cami’nde namaz çıkışı vatandaşlara dağıtılan 400 kilo istiridye mantarı yoğun talep gördü.
Ekipler, protein bakımından zengin istiridye mantarı ile çiftçiye yeni üretim alanları oluşturmaya ve hasat edilen ürünleri vatandaşlara ulaştırmayı sürdürecek.
Vatandaşlar dağıtılan mantarlardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.
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