Kocaeli İzmit'te üç ayrı sokak güvenli hale getirildi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Turgut Mahallesi'nde 3 ayrı sokağı güvenli hale getirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turgut Mahallesi’nde vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı korkuluk çalışmalarını tamamladı.

Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi, Anık Sokak ve Selimiye Sokakta korkuluk montajı gerçekleştiren ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamlayarak vatandaşın kullanımına sundu.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesinde 48 metre uzunluğunda, Anı Sokakta 45 metre uzunluğunda, Selimiye Sokakta ise 30 metre uzunluğunda korkuluk montajı gerçekleştirdi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalardan ve bölgenin daha güvenli olmasından dolayı İzmit Belediyesine teşekkürlerini ileten vatandaşlar ekiplere de çalışmalarında başarılar diledi.