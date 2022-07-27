Kocaeli İzmit'te tırpan mesaisi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Akarca Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kapsamlı tırpan çalışmasıyla bölgeyi tertemiz yaptı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz ayının başından itibaren hız verdiği tırpan çalışmalarına kent genelinde devam ediyor. Vatandaşların daha sağlıklı alanlarda vakit geçirmesi adına titizlikle çalışan ekipler son olarak Alikahya Akarca Mahallesi’nde yol kenarları, yeşil alan ve parklarda tırpan çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği alanları programına dâhil ederek kısa sürede müdahale eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Alikahya Akarca Mahallesi’nde kapsamlı tırpan çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlara çok daha sağlıklı ve konforlu alanlar sağlayan ekipler çalışmalarına İzmit’in tüm mahallelerinde devam ediyor.