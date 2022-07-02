Kocaeli İzmit'te tablolar halk karar verecek

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tren garı karşısında yer alan ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de tren yolculuklarında çoğu zaman rotası üzerinde bulunan tren garı yolu üzerinde bulunan taş duvarda yer alan minyatürlerin yerine çok daha estetik, modern ve Atamızın ve eski İzmit fotoğraflarının olacağı tabloların getirilmesine halk oylamasıyla karar verecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kentte vatandaşların fikir ve istekleri doğrultusunda çalışmalar yürütülmeye devam ediliyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Kemalpaşa Mahallesi İzmit tren garı karşısında yer alan taş duvar üzerindeki minyatürlerin yerine çok daha modern ve estetik bir görünüm kazandıracak tabloların yer aldığı projeyi halk oylamasına sunuyor.

Sık sık tren yolculuğu yapmış olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de çoğu kez rotası üzerinde yer alan ve bu anlamda nostaljik bir hatırası olan taş duvar Atatürk’ün resimleri ile daha da anlam kazanacak. Çınar ekibi tarafından yapılan anket çalışması sonucu vatandaşların isteği doğrultusunda taş duvar üzerinde yer alan minyatürlerin yerine modern tablolar yerleştirilecek ya da mevcut minyatürlerin bakımı yapılacak.

İzmit’in tarihine değer veren ve tarihi yapıları özgün haline uygun olarak restore eden İzmit Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi taş duvar üzerindeki minyatürler üzerine vatandaşlarla anket çalışması yapıyor.

Oy çoğunluğuyla yeni tablolar seçilirse eskiyen maketler kaldırılarak yerine led çerçeve içerisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmit seyahatlerinden ve eski İzmit’ten fotoğraflar yerleştirilecek.