Kocaeli İzmit'te su birikintilerine gece mesaisi

Kocaeli İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı’nda ani ve sağanak yağışlarda oluşan su birikintilerinin önlenmesi için yağmursuyu altyapı hattı inşa ediliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte son yıllarda etkili olan ani ve sağanak yağışlara karşı yatırımlarını sürdürüyor.

Bir yandan yağmursuyu hatları ve terfi merkezleri bir yandan da yüzey sularının toplanarak uzaklaştırıldığı derelerin ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. İSU, İzmit ile Gölcük arasındaki iki yoldan biri olan Ömer Türkçakal Bulvarı’nda ani ve sağanak yağışlarda mevcut hatların yetersiz kalması ve ihtiyacı karşılamaması üzerine yeni yağmursuyu hattı çalışmalarına başladı.

Gün içerisindeki yoğun araç trafiği nedeniyle çalışmalar gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılıyor. İzmit’ten Gölcük istikametine doğru Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güney Terminali önünden başlayan çalışma, interteks önüne kadar yapılacak. Her türlü güvenlik önlemlerinin alındığı çalışmada, 600 ile 500 mm çapında betonarme borular kullanılıyor.