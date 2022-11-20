Kocaeli İzmit'te sokaklar asfalt konforuna kavuşuyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepeköy Mahallesi Öz Dicle Sokak ve Özbek Sokağı asfalt konforuyla buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Kentin dört bir yanına hizmet götürmeye devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli alanlar yaratıyor.

Yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını özveri ile sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sonra olarak Tepeköy Mahallesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepeköy Mahallesi Özdicle ve Özbek Sokak’ta toplam 470 metre uzunluğundaki yolda 820 ton asfalt kullanarak yenileme çalışmalarını tamamladı. Kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından yol vatandaşların kullanımına açılırken vatandaşlar çalışmalarından ötürü İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.