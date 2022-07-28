Kocaeli İzmit'te 'siyez' bereketi

Kocaeli İzmit’te ekilen siyez buğdayı, hasattaki bereketiyle yüzleri güldürdü.KOCAELİ (İGFA) - Üreten belediye İzmit Belediyesi, geçtiğimiz Ekim ayında bir ilke daha imza atarak binlerce yıllık geçmişi olan siyez buğdayını toprakla buluşturdu.

Kimi kaynaklara göre insanlık tarihinin ilk tarımını yaptığı buğday olarak gösterilen siyez buğdayının, bölgeye adaptasyonu ve verimini gözlemlemek adına Mecidiye Mahallesi’nde ekimi gerçekleştirilmişti.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kurulan adaptasyon parselinin hasadı gerçekleştirilirken, dönüm başına 220 kilogram verim ile hasadı yapıldı.

Alınan sonuçlarla siyez buğdayının bölgeye uygunluğu tespit edildi. Ayrıca siyez buğdayının diğer buğdaylara nazaran yok denecek kadar az ilaç ve gübreleme ihtiyacı olduğu gözlemlendi.

Düşük glüten içeriği ve diğer buğdaylara nazaran daha yüksek besleyiciliği ile öne çıkan siyez, son yıllarda organik pazarda yerini alarak ülkemizde ve dünyada aranan çok kıymetli bir ürün haline geldi.

Elde edilen ürünlerin bir kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtan İzmit Belediyesi, siyez buğdayından elde edilen ürünleri de, tarımsal üretim bahçelerinde üretilen pek çok ürün gibi Çınar Halk Market raflarında da uygun fiyatla satışa sunacak. Daha önce raflara konulan istiridye mantarı, Halk Süt, Halk Tereyağı gibi ürünlerin ardından, Siyez Unu, Siyez Makarnası gibi ürünlerin de Çınar Halk Market raflarında yerini alması bekleniyor.