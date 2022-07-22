Kocaeli İzmit'te sağlık çalışanlarından sıcak çorba teşekkürü

Kocaeli 'deİzmit Belediyesi, yeni mobil çorba dağıtım araçlarıyla Umuttepe’de vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına hafta içi her sabah sıcak çorba ikram ederken, vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyetini dile getiriyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren çorba dağıtım hizmeti, yüzleri gülümsetmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören çorba dağıtım hizmetinde kaliteyi arttıran İzmit Belediyesi, Umuttepe’de hijyenik, portatif ve taşınabilir mobil ikram araçları ile vatandaşlara sıcak çorba dağıtıyor.

İzmit Belediyesi Aşevi’nde üretilen çorbalar, hastane önünde vatandaşlara, öğrencilere ve sağlık personellerine ikram ediliyor.

Çorba ikramından dolayı personellere teşekkür eden vatandaşlar sosyal medyadan da memnuniyetlerini ifade ediyor. Çorba hizmetiyle ilgili sosyal medyadan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür eden bir sağlık çalışanı “Kocaeli üniversitesi acil servis nöbet çıkışı çorba ile gülümsüyor. Bizi düşünen belediyemize bir kez daha teşekkür ederiz, ayrıca çorbayı dağıtan abilere de teşekkürü borç biliriz. Her sabah birlikte gülümsüyoruz. Teşekkürler Fatma Kaplan Hürriyet” ifadelerini kullandı.