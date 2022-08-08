Kocaeli İzmit'te Otizm Spor ve Yaşam Evi şekilleniyor

Kocaeli İzmit'te kente değer katacak Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde dış mekan çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatlerinden olan ve kentin büyük bir açığını kapatacak olan Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin bahçesine Fen İşleri Müdürlüğü tarafından beton dökme işlemi gerçekleştirildi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi tarafından otizmli bireyleri sosyal hayata kazandırmak ve toplumda otizmli bireylere karşı hassasiyet ve farkındalık oluşturmak adına Kocaeli’de bir ilk olacak Otizm Spor ve Yaşam Evi projesinde çalışmalar devam ediyor. Yahya Kaptan Mahallesi’nde hizmete açılacak olan Otizm Spor ve Yaşam Evi, İzmit’e umut olmaya hazırlanırken ekipler de çalışmalarını büyük bir gayret ve titizlik ile sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle hayata geçirilecek olan Otizm Spor ve Yaşam Evi Projesi kapsamında binanın yapımı tamamlandı. Spor aktiviteleri ile hizmet verecek olan merkezde, otizmli bireylerin hem iç mekânda hem de dış mekânda fiziksel gelişimleri desteklenecek. Çalışmalar kapsamında Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin bahçesinde yürüyüş ve bisiklet yolu için beton dökme işlemi gerçekleşti. İzmit Belediyesi Fen İşleri tarafından gerçekleştirilen beton dökme işleminin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.