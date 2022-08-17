Kocaeli İzmit'te Orman Okulu’nun minikleri karpuz hasadında

Çocuk dostu İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Doğa Eğitim Kampüsü ve Orman Okulu’nda eğitim gören minikler Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde karpuz hasadı yaptılar.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde doğayı okuyabilen, onu koruyan ve tüm canlıları seven çocuklar eğitmek amacıyla hayata geçirilen Doğa Eğitim Kampüsü ve Orman Okulu’nda eğitim gören çocuklar bugün Durhasan Mahallesi Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde hasat için bir araya geldi.

Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde yetiştirilen karpuzların hasadında çocuklara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet eşlik etti. Çocuklar doğayla buluşmanın tadını çıkarken topladıkları karpuzları afiyetle yediler.

Hasattan önce bir konuşma yapan Başkan Hürriyet, tarıma çok önem verdiğimizi her fırsatta söylüyoruz. Elimizden geldiği kadar halkın tarlalarını ekerek, biçerek ve bu zenginliği değerlendirerek yine halkımızın sofrasına ücretsiz bir şekilde sunmaya çalıştıklarını söyledi.

“BETONDAN ZİYADE TOPRAĞI İŞLEMELİYİZ”



Doğanın bizlere sunduğu nimetleri onlara anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz ve bu nimetlere onlar sahip çıksın istediklerini belirten Başkan Hürriyet, "Doğayı koruma bilincini oluşturmaya; tarımın, üretmenin, toprağı kullanmanın kentin yararına olduğunu onlara aşılamaya çalışıyoruz. Beton, beton, beton nereye kadar. Artık betonun yenmeyeceğini hepimiz anladık. Betondan ziyade toprağı işlemeliyiz. Beton projelerden ziyade tarıma destek, çiftçiye destek, üretime destek politikaları ve anlayışlarını geliştirmemiz gerekiyor. Ağaç yaşken eğilir anlayışıyla pırıl pırıl çocuklarımıza tarımı, toprağı anlatalım" dedi.