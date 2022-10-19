Kocaeli İzmit'te mobolar yenileniyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, küçük dokunuşlarla büyük takdir topluyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi bünyesinde kentin çeşitli alanlarında hizmet veren mobolar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu.

Yeni bir anlayışla kenti güzelleştirecek dokunuşlar yapmaya devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına kentin dört bir yanında devam ediyor. Ekipler son olarak kentin farklı noktalarında hizmet veren; portakal suyu, nar suyu gibi içeceklerin satıldığı moboları yenileyerek hizmete sundu.

Çınar Satın Noktalarını yeni ve modern yüzüyle hizmete sunan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını vatandaşın takdirini kazandı. Eski görünümüne oranla çok daha şık ve estetik bir görünüme kavuşan Çınar Satış Noktaları, hizmetlerine kalitesini arttırarak devam ediyor.