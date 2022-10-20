Kocaeli İzmit'te minikler Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ni ziyaret ettiler

Atatürk’ün aziz hatırası ve milli mücadelenin İzmit ruhunu yansıtmak adına açılan Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, Türkan Dereli İlkokulu’nu misafir ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi projelerinden olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele dönemine dair eşsiz anıların yer aldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi 30 Ağustos tarihinde kapılarını açmıştı.

Açıldığından itibaren birçok ziyaretçiyi ağırlayan Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, son olarak Türkan Dereli İlkokulu’nu misafir etti.

Hacı Hasan Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi Tezer Sokak’ta bulunan Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi gezisinde Türkan Dereli İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Atatürk’ün aziz hatırası ve milli mücadelenin İzmit ruhuna belgeler ile tanıklık ettiler.

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın’ın eşlik ettiği ziyaret sonunda öğretmen ve öğrenciler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e bu müzeyi kente kazandırdığı için teşekkür etti.