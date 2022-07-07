Kocaeli İzmit'te mezarlıklarda cüz ve çiçek dağıtılacak

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arefe günü kabristan ziyareti yapacak vatandaşlara yerel belediye tarafından ücretsiz servis imkanının yanı sıra cüz ve çiçek dağıtımında bulunulacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sağlıyor. İzmit Belediyesi Üst Yönetimi kabristanlarda yakınlarını ziyaret eden vatandaşlara çiçek ve cüz dağıtırken aynı zamanda hem yakınlarını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı dileyecek hem de hayırlı bayramlar dileklerini iletecekler.

İzmit Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı arifesinde Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı, Kabaoğlu Kent Mezarlığı, Kuruçeşme Hatipköy Mezarlığı, Alikahya Mezarlığı, Tavşantepe Mezarlığı ve Akmeşe Mezarlığı’nda vatandaşlara çiçek ve cüz dağıtacak.