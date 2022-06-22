Kocaeli İzmit'te metruk binaya elle yıkım

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, kent genelinde hasarlı ve metruk binalarla ilgili çalışmalarına devam ederken son olarak Serdar Mahallesi’nde tehlike arz eden metruk binanın elle yıkımını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kent genelinde tehlike arz eden hasarlı ve metruk binaların yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde, güvenliği tehdit eden metruk binaların yıkımı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.

Ekipler son olarak Serdar Mahallesi Havva Sokak’ta yer alan ve bölgede tehlike arz eden metruk binanın elle yıkımını gerçekleştirdi. Kullanılmayan ve görüntü kirliliğine sebep olan metruk bina kontrollü bir şekilde yıkıldıktan sonra alanın temizliği yapıldı.