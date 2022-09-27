Kocaeli İzmit'te mahallelere salça makinesi desteği

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yeni bir hizmeti daha vatandaşlarla buluşturuyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi daha önce domates fidesi dağıttığı mahallelere salça makinesi ulaştırarak vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor.

Ücretsiz olarak verilen hizmet ilk olarak Karaabdülbaki Mahallesi’nde başladı.

2 hafta boyunca farklı mahallelerde, Mahalle Muhtarlıklarında hizmet vereceği bildirildi.