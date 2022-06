Kocaeli İzmit'te kurtuluşun 101'inci yılı

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü kutlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Merkez Komutanı Albay Bedri Yalçın, geçmiş dönem CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İzmit İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, KYÖD Başkanı Uğur Saral ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından kent protokolü Namazgâh Şehitliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, güzel İzmit’imizin güzel insanlarıyla kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Tam 101 yıl önce bugün sadece İzmit’te değil düşman botunun çiğnediği her vatan toprağında ne yazık ki kanımız döküldü. Ateşe verilen her köyde hayatta kalabilen her kadın ersiz, her çocuk öksüz ve yetim kaldı. Henüz büyük taarruz yapılmamışken Anadolu hala düşman çizmesi altında inim inim inliyorken ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıktı ve vatanının bağımsızlığını her şeyden üstün gören aziz milletimizle beraber düşmana karşı verdiği haklı mücadele sonucu Anadolu’nun işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya duyurdu. Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen karakteri yüksek Türk milletinin İzmit’te ateşle imtihan olduğu günün 101’inci seneyi devriyesinde ulusal bağımsızlığı sonsuza dek yaşatmanın tek şartının Atatürk devrimlerinin ışığında azimle ilerlemek olduğunu bir kez daha anlıyoruz" diye konuştu.

İzmit Belediyesi olarak 101’inci kurtuluş yılı coşkusunu aralıksız yaşatmaya devam edeceklerini belirten Başkan Hürriyet, G"üzel İzmit’imizin kurtuluşunun 101’inci yıldönümü kutlu olsun” dedi.