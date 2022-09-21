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Kocaeli İzmit'te Kulmahmut’a 800 metrelik asfalt yol
Yerel 21.09.2022, 12:30
Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kulmahmut Mahallesi Aşağı Horzum Küme Evler Mevkiinde 800 metre uzunluğunda asfalt yol yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kentin dört bir yanında yol bakım işlemleriyle vatandaşlara konforlu yollar sunan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan yollarda da yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler geçtiğimiz günlerde Kulmahmut Mahallesi Aşağı Horzum Küme Evler Mevkiinde asfalt çalışması yaptı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede 800 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki yolda 900 ton asfalt kullandı.
İzmit Belediyesi, kentin yollarına konfor katmak adına asfalt yenileme çalışmalarına önümüzdeki süreçte de ara vermeden devam edecek.
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