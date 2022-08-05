Kocaeli İzmit'te kontrollü 'metruk' yıkım

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, kent genelinde tehlike arz eden metruk binaların yıkımına Yenişehir Mahallesi Yeşim Sokak’ta bulunan bina ile devam etti.KOCAELİ (İGFA) - Çevre dostu İzmit Belediyesi, kent genelinde tehlike arz eden hasarlı ve metruk binaların yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirerek görüntü ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yenişehir Mahallesi Yeşim Sokak’ta bulunan metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Mahalle sakinleri tarafından tehlike arz ettiği gerekçesiyle yıkılması talep edilen metruk binanın yıkımı iş makinaları yardımıyla kontrollü bir şekilde yapıldı.

Görüntü kirliliğine de sebep olan metruk binanın yıkımının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgenin temizliğini gerçekleştirdi..