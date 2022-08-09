Kocaeli İzmit'te kontrollü metruk yıkım

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan metruk binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde vatandaşlara güvenli alanlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda tehlike arz eden hasarlı ve metruk binaların da yıkımını yapan ekipler son olarak Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi’nde yer alan metruk binanın kontrollü bir şekilde yıkımını gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri için tehlike oluşturan ve görüntü kirliliğine de sebep olan metruk binanın yıkımı titizlikle gerçekleştirildi. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri dikkate alarak programlarını oluşturan ekipler kent genelinde can ve mal güvenli açısından tehlike arz eden yapıların yıkımına devam edecek.