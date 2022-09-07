Kocaeli İzmit'te konforlu Kuruçeşme Kapalı Pazarı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Kapalı Pazarı’nda tespit ettiği hasar görmüş bölümlerin bakım ve onarımını yaparak esnaf ve vatandaşlar için çok daha konforlu bir alan oluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit halkının ortak kullanım alanlarından olan pazar yerlerini önemseyen ve bakımını düzenli olarak gerçekleştiren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Kuruçeşme Kapalı Pazarı için harekete geçti.

Alanda tespiti yapılan kesilmiş, delinmiş ve hasar görmüş olan brandalarının tamirini yapan ekipler kullanılamaz hale gelen brandaları ise yenileriyle değiştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çatı fener şapkalarının boşluklarından yağışlı havalarda sepken ile pazar alanına yağmur girmesini önlemek için toplam 10 adet havalandırma baca kapağının etrafına hava şartlarına dayalı metal kasnak ilaveler montajını hava sirkülasyonuna izin verecek şekilde yaparak pazar alanında kullanım konforu yükseltilmiş oldu.