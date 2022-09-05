Kocaeli İzmit'te kırtasiye setleri dağıtılıyor

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürmek amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, yeni eğitim öğretim sezonu öncesi öğrencilere kırtasiye seti dağıtımına başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her çocuğun nitelikli eğitim ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla yeni eğitim öğretim sezonu öncesi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor.

Güncel ekonomik durumu sebebiyle çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere destek olmak amacıyla harekete geçen İzmit Belediyesi, hem çocukların ve ailelerin yüzlerini güldürüyor hem de eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

15-26 Ağustos tarihleri arasında www.izmitkardeseller.com web sitesi üzerinden başvurularını yapan ve sosyal hizmet uzmanları tarafından sosyo-ekonomik durumları incelenen ihtiyaç sahibi ailelere sırt çantası, kurşun kalem, kırmızı kalem, uçlu kalem, uç, kalemtıraş, silgi, cetvel seti, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, pastel boya, kuru boya ve kalem kutusundan oluşan kırtasiye malzemesi seti Dost Eller Mağazası aracılığıyla ulaştırılmaya başladı. İzmit Belediyesi 5-9 Eylül tarihleri arasında başvuruları sonucu uygun bulunan binlerce ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye malzemelerini ulaştıracak