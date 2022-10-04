Kocaeli İzmit'te kiraz üreticilere yaprak gübresi

Üretime ve üreticiye önem veren; üretim hamleleriyle öncü olmaya devam eden İzmit Belediyesi, Kiraz Şenliğine katılım sağlayan kiraz üreticilerine sözünü verdiği yaprak gübrelerini dağıttıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi kiraz üreticilerine yaprak gübresi hediye etti.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, kiraz üreticilerinin birbirinden lezzetli kirazlarını vatandaşlarla buluşturmak üzere geçtiğimiz aylarda Kiraz Şenliği düzenlemişti. Şenlikte İzmit’in köylerinde hasadı yapılan Güzelce, Napolyon, Dalbastı ve Bükreş olmak üzere 4 kiraz cinsinde yarışma yapılmıştı.

Kiraz yarışmasında dereceye girenlere ödüller takdim edilirken sözü verilen yaprak gübresi dağıtımı da gerçekleşti. Kiraz yarışmasına katılım sağlayan üreticilerle bir araya gelen İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ile Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü İsmet Kanık, şenliğe katılım sağlayan 50 kiraz üreticisine toplamda 100 adet kışlık yaprak gübresi verdi.