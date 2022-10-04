Kocaeli İzmit'te kent merkezinde yenileme çalışması

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan Hafız Şerif Sokak’ta gerçekleştirdiği yenileme çalışmasıyla bölgeye modern bir görünüm kazandırdı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsaldan merkeze çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşlara daha kullanışlı ve modern yollar kazandıran ekipler son olarak Ömerağa Mahallesi Hafız Şerif Sokak’ta çift taraflı kaldırım ve asfalt yol çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ömerağa Mahallesi Hafız Şerif Sokak’ta 250 metre uzunluğunda ve çift taraflı ortalama 1-3 metre genişliğinde parke kaldırım çalışması için 918 metrekare parke kullandı. Ayrıca 573 metre bordür kullanarak çalışmayı kısa sürede tamamladı. Ekipler 52 metre uzunluğundaki yolda 36 ton asfalt çalışması yaparak bölgeyi konforlu ve modern bir görünüme kavuşturdu.