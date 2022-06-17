Kocaeli İzmit'te karnesini alan belediyeye koştu

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, ‘Karneni getir, hediyeni götür’ kampanyasıyla 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemini geride bırakan öğrencilerin karne heyecanına ortak olduKOCAELİ (İGFA) - Çocukların yaza güzel bir giriş yapması için kolları sıvayan İzmit Belediyesi ‘Karneni getir, hediyeni götür’ kampanyasıyla çocuklara armağanlarda bulunuyor.

Çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını desteklemek amacıyla bugün Belsa B Blok önünde 11.00- 18.00 saatleri arasında stantlar kuran İzmit Belediyesi, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine lunapark, lise öğrencilerine ise sinema bileti hediye etti. Üç gün sürecek program dahilinde kurulacak olan stantlara karnelerini getirecek olan öğrenciler, hediyelerini almaya devam edecek.

Etkinliğin ilk gününde stantlara yoğun ilgi gösteren İzmitli öğrenciler, karne hediyeleri için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti. Karne hediyelerini alan isimlerden biri olan Derin Nil Kalyoncuoğlu, “Karneni getir hediyeni götür standına gelerek karnemi gösterdim ve lunapark biletimi aldım. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ediyorum” dedi

Yoldan arkadaşlarıyla geçerken stantları gördüğünü belirten lise öğrencisi Nurhayat Sürel, “ Arkadaşlarımızla Çarşı’da gezerken bu stantları gördük ve karnelerimizi getirdik ve biletimizi aldık. Şimdi buradan bu biletlerle sinemaya gideceğiz, bu jesti için İzmit Belediyesine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.