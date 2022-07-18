Kocaeli İzmit'te kadınlar el emeği öğreniyor

Kocaeli'de yaptığı çalışmalarla kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer almasını sağlayan İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi, Kızılay ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında 15 kadına çeşitli branşlarda eğitim veriyor KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi örnek projelere imza atmaya devam ediyor. Çınar Kadın Kooperatifi, Kızılay işbirliği ile 15 kadına çeşitli branşlarda eğitim veriyor.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, meslek edindirmek amacıyla geliştirilen projede aralarında göçmen kadınların da olduğu 15 kadın dikiş, punch ve ahşap boyama branşlarında eğitim alıyor.

Bir aylık eğitim sürecinin ilk haftasını tamamlayan kadınlar verimli geçen eğitim sonrası Çınar Kadın Kooperatifi’ne ve Kızılay’a teşekkür ettiler.