Kocaeli İzmit'te 'kadın tiyatrosu' kuruluyor
Kocaeli'de İzmit Belediyesi, ‘Kadın Tiyatrosu’ projesini hayata geçiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kadın emeğini ön plana çıkaran çalışmalarına bir yenisini ekleyecek olan İzmit Belediyesi, Kadın Tiyatrosu projesi ile kadınların yeteneklerini keşfetmesine fırsat verecek
Bu kapsamda Kadın Tiyatrosu projesini hayata geçirecek olan İzmit Belediyesi, kadınların oyunculuk alanında yeteneklerini keşfetmesine fırsat verecek.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ilk toplantısını yapan tiyatro sever kadınlar, öncelikle oyun yazarlığı teorik eğitimi alarak sergileyecekleri oyunları kendileri yazacak.
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ayşegül Yıldız Ulaş rehberliğinde eğitime yakın zamanda başlayacak olan kadınlar ardından provalara geçecek.
Kadınların kendilerinin yazıp oynayacağı oyunun ilk gösteriminin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde yapılması planlanıyor.
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