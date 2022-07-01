Kocaeli İzmit'te kadın tiyatrosu ilk ders zilini çaldı

İzmit'te kadınların, yeteneklerini keşfetmesine fırsat verecek olan yeni proje “Kadın Tiyatrosu” ilk dersini İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kadın emeğini ön plana çıkaran çalışmalarına bir yenisini ekleyecek olan İzmit Belediyesi, Kadın Tiyatrosu projesi ile kadınların yeteneklerini keşfetmesine fırsat veriyor.

Ders öncesi İZGİM Atölyelerini ziyaret eden kadınlar yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Oyun yazarlık eğitimi öncesinde Sosyolog Burcu Öztürk’ten Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi alan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla senaryoyu ele almaları hedefleniyor.

Kadın Tiyatrosu projesini hayata geçirecek olan İzmit Belediyesi, kadınların oyunculuk alanında yeteneklerini keşfetmesine fırsat verecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ilk toplantısını yapan tiyatrosever kadınlar, öncelikle oyun yazarlığı konusunda teorik eğitim alarak sergileyecekleri oyunları kendileri yazacak.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ayşegül Yıldız Ulaş rehberliğinde eğitime başlayan ekibe KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümü öğrencisi Pınar Sayın oyuncu koçu olarak destek verecek. Kadın Tiyatrosunun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Gala Gecesi gerçekleştirmesi planlanıyor