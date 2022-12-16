Kocaeli İzmit'te Kadın Kooperatifleri Çalıştayı

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın Emeğini Destekleme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle Kadın Kooperatifleri Çalıştayı gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Kooperatifleri Çalıştayı’na ev sahipliği yapacak. 20-21 Aralık tarihinde Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşecek programa farklı bölgelerden yerel yönetimler ve kadın kooperatifleri katılacak.

Çalıştayın ilk gününde moderatörlüğü Meliha Okur yapacak ve çalıştaya akademik destek Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne tarafından verilecek.

Kadın Kooperatifleri ve yerel yönetimlerin bir araya geleceği çalıştayda kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek projeler, yerel kalkınmaya katkı sunacak çalışmalar, iş birliklerinin gelişmesine katkı sunacak fikirler görüşülecek ve iyi proje örnekleri incelenecek. İzmit Belediyesi bünyesinde gerçekleşecek önemli çalıştay birçok kadın kooperatifini destekleyecek.