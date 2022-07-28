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Kocaeli İzmit'te 'İstiklal' yeni çehreye kavuşacak
Yerel 28.07.2022, 14:49
Kocaeli İzmit'te İstiklal Caddesi yeni, modern ve konforlu doğal taş zemine kavuşuyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi ve yan yolların yeniden düzenlenmesi projesi kapsamında İstiklal Caddesi’nde de doğal taşları zeminle buluşturuyor.
Esnafın mağduriyet yaşamaması adına kısım kısım ilerleyen çalışmalar kapsamında son olarak İstiklal Caddesi’nde de zemine doğal taşlar döşeniyor.
Çevreye duyarlı doğal taşlar ile yapılan zemin çalışmaları Sabri Ekmen Sokak ve Tarihi Osmanlı Hamam’ının bulunduğu ara sokakta devam ederken, ekipler İstiklal Caddesi’nde de çalışmalara hızlı bir şekilde başladı.
Zemin çalışmalarının ardından çevre düzenlemeleri başlayacak.
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