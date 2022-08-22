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Kocaeli İzmit'te ibadethaneler temizleniyor
Yerel 22.08.2022, 16:52
Kocaeli'de İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Körfez Hacı Bektaş Veli Kültür ve Cemevi’nde temizlik çalışması gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan ibadethanelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Belirlenen program doğrultusunda kentin farklı bölgelerinde bulunan ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştiren ekiplerin son durağı Körfez Hacı Bektaş Veli Kültür ve Cemevi oldu.
İbadethaneleri tertemiz yapan ekipler hijyen çalışmalarına önümüzdeki günlerde kentin farklı noktalarında da devam edecek
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