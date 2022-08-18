Kocaeli İzmit'te Gündoğdu’ya yeni asfalt yol

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gündoğdu Mahallesi’nde gerçekleştirdiği asfalt çalışmasıyla vatandaşlara yeni ve güvenli bir yol kazandırdı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden İzmit’in her noktasına hizmet götürmeye devam ediyor. Yaz aylarında yol yenileme çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Gündoğdu Mahallesi sakinlerine yeni, konforlu ve güvenilir bir yol sundu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gündoğdu Mahallesi Sahra Sokak’ta 180 metre uzunluğundaki yolu toplamda 300 ton asfalt kullanarak yeniledi.

Kısa sürede çalışmaları tamamlayan ekipler vatandaşların da takdirini kazandı. Ekipler yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına kentin farklı noktalarında devam edecek.