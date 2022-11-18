Kocaeli İzmit'te Gündoğdu'ya Lavanta Bahçesi çok yakışacak!

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi’nin çehresini değiştirecek Lavanta Bahçesi yapımına başladı. Lavanta Bahçesi tamamlandığında bahçe bölgeye çok yakışacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların nefes alabileceği yeni sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Bu alanlara bir yenisini daha ekleyecek olan İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak’ta bulunan 6593 metrekarelik bölgeye Lavanta Bahçesi yapıyor.

Tamamlandığında hem estetik görünümü hem de kokusuyla Gündoğdu Mahallesi’ni değiştirecek olan lavanta bahçesinde ziyaretçiler için de her şey düşünüldü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 1750 metrekarelik alana 1850 adet lavanta dikecek. Ekipler ayrıca, 6 adet gölgelikli oturma alanı ve her biri 7,5 metrekare alana sahip 2 adet oval pergola, 1 adet ahşap köprü ve 4 adet selfie alanı oluşturacak.