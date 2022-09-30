Kocaeli İzmit'te 'Gülümse Kafe' vatandaşların yüzünü güldürdü

Kocaeli'de İzmit Belediyesi’nin tadilat çalışmalarını tamamladığı Fevziye Çay Bahçesi Gülümse Kafe kalitesiyle vatandaşların hizmetine girdi.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, vatandaşlara yeni sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyor.

Bugüne kadar özel işletmelerin elinde olan ve geçtiğimiz aylarda sözleşmesi sona eren Fevziye Çay Bahçesi’ni İzmit Belediyesi işletiyor.

Mekanda, son bir aydır elektrik tesisatları başta olmak üzere birçok yenilik yapıldı. Gülümse Kafe Fevziye olarak hizmet veren çay bahçesinde Gülümse Kafe kalitesiyle hizmet sunuyor. Çay tüm Gülümse Kafe şubelerinde olduğu gibi Gülümse Kafe Fevziye’de de 2 lira.

Daha önce Yeni Cuma Çay Bahçesi’nde uygulanmaya başlayan ve vatandaşlardan takdir gören bu uygulama daha ilk günlerden halk tarafından memnuniyet ile karşılandı.

Fevziye Çay Bahçesi yenilenen çehresiyle Gülümse Kafe Fevziye adı ile hizmete başladı. Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Gülümse Kafe Fevziye’yi kullanan vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti