Kocaeli İzmit'te 'geri dönüşüm' farkındalığı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Dünya Çevre Günü dolayısıyla belediye önünde gerçekleştirdiği etkinlikle geri dönüşüme dikkat çekti. Etkinlikte en çok atık toplayan okullara hediyeler de verildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, geri dönüşüm ve çevre projeleriyle ulusal ve uluslararası anlamda dikkat çekmeye devam ederken 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında belediye önünde bir program gerçekleştirdi.

Geri dönüşüm temasıyla gerçekleştirilen programda Emek Dayanışma İlkokulu ve ana sınıfı öğrencilerinin atıklardan yapmış oldukları kıyafet sergisi ve atıkların yeniden değerlendirilmesi amaçlı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Akmeşe Ortaokulu öğrencilerinin su kabağından süs eşyası yapımı sergisinin de yer aldığı programa İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, eğitim kurumlarının müdürleri, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında okullar arası atık toplama yarışması düzenleyen İzmit Belediyesi, bu yarışma ile 90 ton ambalaj atığı, 3 ton elektronik atık, 1,5 ton atık pil topladı. Bu sayede bin 200 adet ağacın kesilmesi önlenirken tonlarca petrol ve su tasarruf edilmiş oldu. Dereceye giren okullardan birinciye laptop, ikinciye fotokopi makinesi, üçüncüye çok fonksiyonlu yazıcı hediye edildi.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geri dönüşümün bu anlamda çok önemli olduğunu belirterek, çevre ve atık konusunda her bireyin, her çocuğun ve öğrencinin bilinçlendirilmesi şart olduğunu söyledi. Başkan Hürriyet, okullarda geri dönüşüm projelerine destek veren herkese teşekkür etti.

AMBALAJ ATIK TOPLAMA YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN OKULLAR 1 - Fatma Seher İlkokulu

2 – 29 Ekim Ortaokulu

3 – Topçular İlkokulu

ATIK PİL TOPLAMA YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN OKULLAR 1 – Farabi İlkokulu

2 – Bayraktar İlkokulu

3 – Özel Beyaz Zambak Anaokulu

ELEKTRONİK ATIK TOPLAMA YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN OKULLAR 1 – Ulusal Egemenlik Ortaokulu

2 – Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu

3 – Yahya Kaptan Ortaokulu