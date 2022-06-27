Kocaeli İzmit'te edebiyat dolu 3 gün

Kocaeli'de İzmit’in kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri kapsamında yerel yazar, şair ve yayınevlerini desteklemek amacıyla düzenlenen İzmit Kitap Günleri’nde edebiyat dolu üç gün geride kaldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri kapsamında 24 Haziran’da açılışı yapılan İzmit Kitap Günleri etkinliği yerel yazar, şair ve yayınevlerini vatandaşlarla buluşturdu. 137 yayınevinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 2 bin farklı yazar ve 3 bin 252 kitap yer aldı. Üç gün boyunca devam eden İzmit Kitap Günleri’nde 17 yerel yazar ve şairin söyleşisi gerçekleşti.

Daha çok okuyan, araştıran ve daha bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 41 Marka 41 Yazar sloganıyla düzenlenen İzmit Kitap Günleri 3 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerle vatandaşlara keyifli anlat yaşattı. Söyleşiler ve müzik dinletileri ile dolu dolu geçen programın son gününde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kitap Günlerine katkı sunan katılımcılar, dernekler ve yayınevlerine teşekkür belgesi takdim etti.

Tüm katılımcılara tek tek teşekkür eden Başkan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak kültür, sanat ve edebiyat alanında çalışmalarımıza sizlerle birlikte dayanışma içerisinde devam edeceğiz" dedi.