Kocaeli İzmit'te Down Cafe etkinlikleri sürüyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesi adına Down Cafe’de başlattığı özel etkinlik programına Temmuz ayında da devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli bireylerin sosyal becerilerini ve özgüvenlerini desteklemek amacıyla hizmete açtığı Down Cafe’de etkinlikler Temmuz ayında da aralıksız bir şekilde sürecek.

Özel bireylere yönelik birçok projeyi hayata geçiren İzmit Belediyesi, Temmuz ayı boyunca sürecek özel bir etkinlik programı hazırladı. Yedi ay boyunca düzenli şekilde devam eden ve Haziran Ayı’nı dinlenme ve enerji depolama ayı olarak belirleyen Down Cafe Etkinlikleri, Temmuz ayında birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikleriyle özel gereksinimli bireylerin ve ailelerin yüzlerini güldürecek.

Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu etkinlikte Down Cafe’de Temmuz ayının teması ‘Geri Dönüşüm’ olarak belirlendi.

Özel gereksinimli (down sendromlu, zihinsel engelli, otizmli) bireyler geri dönüştürülebilir malzemelerden birbirinden renkli el emeği ürünler ortaya koyarak ince motor becerilerini geliştirecek. İzmit Belediyesi, Haziran ayında bolca dinlenen ve enerji toplayan herkesi Temmuz ayında Down Cafe’ de gerçekleştirilecek etkinliklere davet etti.