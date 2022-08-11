Kocaeli İzmit'te çöken istinat duvarı yenileniyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tavşantepe Mahallesi’nde toprak kayması sonucu çöken istinat duvarını yeniden yapıyor.KOCAELİ (İGFA - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra vatandaşlar için tehlike arz eden durumlara da anında müdahale ediyor.

Ekipler, bu kapsamda Tavşantepe Mahallesi Meşe Sokak’ta toprak kayması sonucu çöken istinat duvarına müdahale ediyor.

Bölgede çalışmalara başlayan ekipler uzunluğu 7 metre, yüksekliği 13 metre, genişliği 5 metre olan taş duvar yapımı için 510 metreküp taş kullanacak.

Bölgede olası kazaların önüne geçmek ve aynı durumun tekrar yaşanmaması için özenle çalışan ekipler çalışmayı kısa sürede tamamlayacak.