Kocaeli İzmit'te çiftçiye Nusrat cinsi buğday tohumu desteği

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, İzmit kırsalında Yerel Buğday Tohumu Destekleme ve Buğday Verimliliğini Arttırma projesi kapsamında bu yıl da çiftçilere yüzde 70 hibeli Nusrat cinsi buğday tohumu desteği verecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, İzmit kırsalında Yerel Buğday Tohumu Destekleme ve Buğday Verimliliğini Arttırma projesi kapsamında geçtiğimiz yıl çiftçiye verdiği yüzde 70 hibeli Nusrat cinsi buğday tohumu desteğine bu yıl da devam edecek.

Ön başvuruların tamamlandığı Nusrat cinsi buğday tohumları Ekim ayında çiftçilere ulaştırılacak.

Geçtiğimiz sezon 442 kişiye yüzde 70 hibeli olarak 100 kg olarak dağıtılan Nusrat buğday tohumuna talep bu sene 2 kat fazla oldu.

Tohumluk fiyatlarının yükselmesi nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilere bir nebze de olsa destek olmaya devam eden İzmit Belediyesi 870 çiftçiye yüzde 70 hibeli olarak buğday tohumu desteği verecek.