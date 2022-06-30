Kocaeli İzmit'te bin 100 öğrenci yüzecek

İzmit Belediyesi Spor işleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında yaz döneminin ilk dersleri başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında yaz döneminin ilk dersi bugün itibariyle başladı.

Proje kapsamında İzmit Belediyesi kapalı yüzme havuzunda 7-14 yaş arası çocuklar uzman antrenörler eşliğinde 2 ay boyunca haftada iki gün yüzme eğitimi alacak.

Eğitimler Salı – Perşembe ve Çarşamba – Cuma olarak iki grup şeklinde verilecek.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında eğitimler 6 antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde devam ederken eğitimlerde toplamda bin 100 kişi faydalanıyor.

Eğitime katılan çocuklara yüzmenin temel eğitimi verilirken bir ayın sonunda temel eğitimi geçen çocuklar İzmit Belediyespor Yüzme Takımı’na girebilme şansı elde ediyor. Takıma seçilen çocuklar lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılıp hem İzmit’i hem de Kocaeli’yi il dışında temsil ediyor.