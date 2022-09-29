Kocaeli İzmit'te belediye personeline yangın eğitimi

İzmit Belediyesi personeline ve İzmit Kent Konseyi Meclis üyelerine yangın eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - 25 Eylül- 1 Ekim Yangından Korunma Haftası kapsamında İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi (İKK) ortaklığında düzenlenen “Yangından Korunma Temel Eğitim Seminerleri ve Saha Uygulamaları” eğitimi Eğitmen, Yangın Uzmanı Levent Özdil tarafından verildi. Yapılan eğitimin ardından eğitime katılan personel ve meclis üyelerine katılım belgeleri İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve İzmit Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı birim sorumlusu Ragıp Yel tarafından verildi.

İzmit Belediyesi personeli ve İzmit Kent Konseyi Meclis üyelerine verilen eğitimde Yangın Kimyası, Yangın ve Evreleri, Yangın Sınıfları, Mutfakta Yangın Güvenliği, Evde Yangın Güvenliği, Yangın Kaçış Planı, Seyyar Yangın Söndürücüler, Yangına İlk Müdahale Teknikleri, Ailenin Ev Güvenliği Eylem Planı ve Fiili Yangın Söndürme Eğitimi hakkında bilgi verildi.

Verilen eğitimin ardından Belsa B Blok arkasında yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Eğitime, İKK Engelli Meclisi Başkanı Selçuk Tanrıkulu, Görme Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Karaman, Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı Necdet Gümüş, Kocaeli Sessizler Derneği, Tüm Engellileri Birleştirme Derneği, Kocaeli Bizim Bahçe Şizofreni Derneği, Kocaeli Marmara Depremzede ve Bedensel Engelliler Derneği, Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler Derneği temsilcileri, İKK Emekli Meclisi Başkanı Neriman Kılıçalan, İKK Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Özlem Durmuş, İKK emekli, Kadın ve Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.